Врачи омской БСМП-1, в которой спасали Навального, поблагодарили медицинское сообщество за поддержку

Алексея Навального увезли лечиться в Германии. ФОТО: twitter Киры Ярмыш

Одной из главных и самых обсуждаемых тем последней недели стало качество оказанной медицинской помощи Алексею Навальному в омской больнице. Несмотря на то, что в БСМП-1 блогера спасли от смерти, окружение Навального набросилось на сотрудников больницы с критикой.

С выбранной тактикой лечения и диагнозом, поставленным в БСМП-1, соглашались и немецкие специалисты, прилетевшие в Омск из клиники "Шарите". Однако потом они резко изменили свое мнение. Наши врачи уже назвали это травлей.

Тем временем, медицинское сообщество написало открытое письмо в поддержку омских врачей. Сейчас врачи БСМП-1 поблагодарили их за поддержку.

- Мы никогда не могли и предположить, что к нашей работе будет приковано столько внимания. - прокомментировал заместитель главного врача БСМП № 1 Анатолий Калиниченко. - Коллектив больницы просто выполнял свой профессиональный долг, не вдаваясь политику, невзирая на довольно накаленную атмосферу вокруг этой истории. Мы благодарны нашим коллегам за слова поддержки, за высокую оценку нашего труда. Когда слышишь, что Леонид Рошаль согласен с твоими действиями, это дорогого стоит.