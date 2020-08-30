Жители Омска снова пожаловались на выбросы ядовитого газа

Из-за выбросов в некоторых районах города наблюдался смог. Фото: vk.com

Не проходит и недели, чтобы омичи не ощутили тошнотворный запах в воздухе. В очередной раз на выбросы жаловались жители Левого Берега и Старого Кировска. Дышали непонятным веществом и в Нефтяниках. В некоторых районах из-за выбросов ночью даже наблюдался ядовитый смог. В соцсетях горожане как один говорят: пахло гарью.

- В воздухе был жуткий смог! Просто нечем дышать! - пожаловался омич.

На сообщение отреагировали власти. Правда, по комментарию стало понятно, что искать виновника выбросов никто не собирается. Во всем опять, по мнению минприроды, виновата погода.

- С 20:00 29 августа до 10:00 30 августа объявлен режим неблагоприятных метеоусловий для предприятий северо-западной и юго-восточной промышленных площадок Омска. На автоматизированных постах наблюдений по ул. 10 лет Октября, Дмитриева, 4-я Поселковая превышений по измеряемым показателям не зафиксированы, - сообщили в ведомстве.

«В воздухе жуткий смог! Нечем дышать!!!»