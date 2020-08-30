За омский дендросад вступилась правнучка его основателя Гензе

ФОТО: Николай Родькин

Продолжается общественное бурление вокруг омского дендросада имени Гензе. Жителей насторожила активность, развернувшаяся на его землях. Там на участках, расположенных ближе к Старозагородной роще, появились красные ленты и металлические столбики. Выяснилось, что власти намерены существенно уменьшить территорию, относящуюся именно к дендросаду.

Ранее губернатор заявлял, что работы касаются заброшенного участка дендросада. Трогать земли с уникальными растениями никто не будет. По словам Александра Буркова, перевод земель в другой статус нужен для проведения благоустройства на них. Уже 3 сентября в минприроды пройдут общественные слушания, на которых обсудят планы и задумки властей.

Тем временем, за дендросад вступилась правнучка его основателя. Родственница Герберта Гензе попросила не дать этому месту погибнуть.

- Мой прадедушка, агроном-селекционер Герберт Иванович Гензе, посвятил 40 самых важных лет своей жизни нашему городу. Благодаря ему и его коллегам однажды обычный город Омск превратился в город-сад, - написала правнучка основателя дендросада Полина Мельникова. - В Сибири с ее безжалостными зимами деревья стали приживаться и очищать воздух. Голубые ели, пирамидальные тополя, дубы, яблони, вишни, сливы, жимолость, барбарис и сирень такие, какими мы их знаем сегодня, такие, какими мы помним из детства – все это родилось здесь, в дендрологическом саду имени Г.И. Гензе. Только подумайте – больше сотни видов деревьев и кустарников, белки, карпы, куропатки прямо в сердце Омска. Не дайте этому погибнуть. Не дайте превратить город-сад в город-завод и город-торговый центр. Не дайте закатать пруды с утками и ондатрами в асфальт.