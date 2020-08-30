Бурков высказался об отставке омского министра здравоохранения

На смену Дмитрию Вьюшкову была назначена Ирина Солдатова. Фото: пресс-служба правительства Омской области

На старте пандемии своего кресла лишился министр омского здравоохранения Дмитрий Вьюшков. Губернатор остался недоволен тем, как его ведомство справлялось с борьбой с коронавирусом. В итоге на место Вьюшкова была назначена министром Ирина Солдатова. Сейчас Александр Бурков объяснил свое тогдашнее решение.

- В самый разгар пандемии мне пришлось принять, скажу честно, непростое решение – поменять министра здравоохранения, - цитирует губернатора РИА "Новости". - В какой-то момент появились сбои в работе больниц в контексте приема больных коронавирусом. Проблемы были с тестированием врачей и пациентов.

Добавим, что с апреля за время работы Ирины Солдатовой в должности министра в отставку ушли уже 7 главврачей. Чиновница тоже регулярно получает критику в свой адрес. Добавим, что в последний месяц проблемы с тестированием. Медики омской скорой признали, что их тесты на ковид теряют, а теперь еще и сделали платными