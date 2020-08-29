От коронавируса в Омской области умерло еще 5 пациентов

Коронавирус унес уже жизни 185 омичей. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Появились свежие данные оперштаба о количестве заражений в Омской области. Выявлено 43 новых случая коронавируса. Всего, таким образом, в регионе 9197 случаев с начала пандемии. За сутки выздоровело 107 пациентов.

Продолжает расти смертность. В омских больницах за сутки скончались от коронавируса 5 пациентов. Всего от COVID-19 умерло 185 омичей.

Общее количество исследований на коронавирус, по данным омского минздрава, составило уже 417 029. За последние сутки жителям сделано 3 796 проб.