Стало известно, почему атомная подводная лодка «Омск» всплыла около Аляски

ФОТО: Скриншот с видео минобороны РФ

Появилась информация о том, что атомная подлодка "Омск" замечена у берегов Аляски. Она всплыла на некоторое время. Позже стало известна цель нахождения нашего крейсера в этом районе. Как рассказали в министерстве обороны России, подлодка приняла участие в учениях "Океанский щит" около берегов Аляски.

Ведомство опубликовало видео с борта подводной лодки. По легенде учений команда "Омска" провела ракетную стрельбу по условной цели. Учения с участием нашего крейсера были оценены на отлично.

СПРАВКА "КП"

К-186 «Омск» — российская многоцелевая атомная подводная лодка (крейсер) с управляемым ракетным вооружением модернизированного проекта 949АМ «Антей» входящая в состав Тихоокеанского флота ВМФ России. На воду судно было спущено в 1993 году.