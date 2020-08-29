В Омске размер пособий по безработице снова станет мизерным

С 1 сентября в Омской области как и во всей России существенно сократится размер пособия по безработице. Ранее цифры поднимали, чтобы поддержать население во время пандемии. Но сейчас эти суммы вернуться на прежний уровень. Все бонусы для жителей уберут.

Сейчас минимальное пособие составляет 5 тысяч рублей, максимальное - почти 14 000. Но, как сообщили в омском минтруда, с 1 сентября минимальная планка упадет до 1 725 рублей. Прекратят власти выплачивать и ежемесячную доплату в 3 тыс. рублей на одного ребенка для безработных.

- В Омской области 54 тысячи официально зарегистрированных безработных, из них только третья часть получает максимальное пособие. По оценке центров занятости региона, 30 % безработных готовы к трудоустройству, – считает заместитель министра труда и социального развития Ирина Варнавская. - Мы видим, что сегодня работодатели испытывают потребность в кадрах. Банк вакансий региона предлагает 34 тыс. вакансий, и это на тысячу больше, чем в прошлом году, когда рынок труда находился в спокойном состоянии.