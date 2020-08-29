Названы новые правила работы кафе, которым разрешили открыться со 2 сентября в Омске

Столики должны быть на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Фото: vk.com

Оперштаб, наконец, разрешил со 2 сентября работать омским кафе и ресторанам внутри здание. До этого же могли открыться лишь заведения с террасами и верандами.

Однако владельцы ресторанов и кафе будут обязаны соблюдать жесткие санитарные требования Роспотребнадзора. Во-первых, в помещениях должны работать рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Количество посетителей при этом может быть неограниченным. Но расстояние между столиками не должно быть меньше 1,5 метров друг от друга.

На входе каждому гостю должны измерить температуру, а при организации «шведского стола» в ресторане должна использоваться линия раздачи или организована сигнальная разметка на полу.

Но при этом есть запрет Роспотребнадзора на проведение массовых мероприятий в ресторанах: банкетов, свадеб, поминок. Фудкорты в супермаркетах, торговых и торгово-развлекательных центрах по-прежнему могут работать только в режиме доставки и на вынос.