Омичей просят помочь в поисках 8-летнего ребенка

Фото: vk.com/la_omsk

Омских водителей, двигающихся по трассам в области, просят обращать внимание на всех детей – даже в сопровождении взрослых. Дело в том, что сразу через несколько регионов может проезжать маленький путешественник, сбежавший из дома.

8-летний Дмитрий Злобин пропал 27 августа из дома в чувашском поселке Ибреси. Где он сейчас находится, точно не известно. По предварительным данным, мальчик направляется в Кемеровскую область.

Приметы Дмитрия: рост 124 см, худощавый, светло-русые волосы, зелено-голубые глаза. Был одет в красно-черную олимпийку, синюю футболку, серые спортивные брюки, синие резиновые сланцы.

Если вы видели ребенка, схожего по описанию в ориентировке, позвоните волонтерам «Лиза Алерт» по т.: 8-800-700-54-52 или 112.