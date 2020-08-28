Стало известно, какие премьеры ждут омичей по окончании ковидной пандемии

Фото: omskdrama.ru (Андрей Кудрявцев)

Напомним, в четверг, 27 августа, на заседании регионального оперштаба по коронавирусу принято решение о практически полном снятии ограничений, введенных в апреле в начале пандемии коронавируса. Со 2 сентября разрешили полноценную работу ресторанам и кафе, с 4-го - кинотеатрам. С 18-го числа в регионе открывается театральный сезон.

По большому счету, закрытыми пока остаются только фуд-корты в крупных торговых центрах. Правда, масочный режим в Омской области продлили до октября.

В областном минкультуры уточнили: 18 сентября открываются не только театры, но и филармония. Вот какая культурная программа ждет омичей снятия ковидного карантина.

С 19 августа в Омской драме начались репетиции спектакля «Аркадия» по пьесе Тома Стоппарда на камерной сцене имени Татьяны Ожиговой (режиссер Павел Зобнин). С ноября на основной сцене московский постановщик Роман Самгин приступит к репетициям спектакля «Дальше тишина...» по сценарию Виньи Дельмар. Также зрителей ждут несколько премьер от главного режиссера театра Георгия Цхвиравы. Откроется сезон спектаклем «Визит дамы» Фридриха Дюрренматта польского режиссера Анджея Бубеня. Премьера должна была состояться еще 28 марта, но была отменена из-за пандемии.

Музыкальный театр также готовит три премьеры. Представить их публике планировали еще весной и летом, в конце 73-го творческого сезона. Это мюзикл «Искусство жениться» (режиссер-постановщик Денис Радченко), это оперетта «Свадьба при фонарях» и музыкальная комедия «Дачный роман».

В «Арлекине» приступили к репетициям спектакля «Два жадных медвежонка» (режиссер Екатерина Тихонова). С 4 сентября в Малом зале главный постановщик Тюменского театра кукол Антон Нестеренко начнет работу над спектаклем «Любопытный слоненок» по сказке Редьярда Киплинга.

«Галерка», которая в декабре отметит 30-летний юбилей, откроет сезон постановкой «В день свадьбы» по пьесе Виктора Розова. Это будет восстановленный спектакль в новом составе. Обещают и другие премьеры по произведениям русской классики «Бесприданница» и «Лентяй» (А. Толстой).

«Пятый театр» также отмечает 30-летие – к юбилею труппа готовит премьерные спектакли, как для взрослых, так и для детей.

«Студия» Любови Ермолаевой откроет новый сезон премьерным спектаклем марта «Дорогой подарок» в постановке Валерия Алексеева. Кроме того, главный режиссер театра Сергей Оленберг уже приступил к репетициям спектакля «Пьемонтский зверь».

Лицейский театр откроется премьерой спектакля «Братья и сестры» по роману Федора Абрамова. В этом сезоне лицеисты планируют выпустить спектакль «Дюймовочка», сдача которого уже прошла минувшей весной. Идет работа над совместным проектом с израильским театром «Лестница» – Сергей Тимофеев поставит спектакль по мотивам романа Эмиля Ажара «Вся жизнь впереди».

ТЮЗ до конца года запланировал три премьеры: спектакль «Когда я был таким, как ты», спектакль «Люди. Места. Вещи» и волшебную новогоднюю сказку для самых маленьких зрителей.

Северный драматический театр имени М.А. Ульянова в Таре готовится представить зрителям следующие спектакли: «Лекарь поневоле», «Авантюристы» и «Красная каска».

Омская филармония открывает 81-й сезон 19 сентября. По традиции старт новому сезону даст Омский академический симфонический оркестр. В этот вечер коллектив исполнит мировую премьеру – со сцены прозвучит Симфония № 7 «Карантинная» современного московского композитора Александра Чайковского. Уже на следующий день, 20 сентября, в Концертном зале даст старт сезону Омский камерный оркестр под управлением главного дирижера Григория Вевера с программой «Вивальди». В октябре в Концертном зале запланирована масштабная программа, посвященная 80-летнему юбилею Омской филармонии, сообщает пресс-служба областного минкультуры.