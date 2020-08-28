В Омской области число умерших от коронавируса выросло до 180 человек

В общей сложности с начала пандемии уже у 9 154 жителей Омской области обнаружили коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН

Областной минздрав обнародовал статистику по ситуации с коронавирусом на 28 августа.

После резкого спада до 15 новых выявленных случаев ковида еще несколько дней назад, уровень заболеваемости в регионе снова начал расти. За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 оказались еще у 39 местных жителей. Всего с начала пандемии, согласно официальным данным в Омской области выявлено 9 154 зараженных. Сейчас мы находимся в середине списка по приросту новых случаев среди субъектов РФ.

Кроме того, жертвами коронавируса стали еще пять пациентов. С начала пандемии от этой заразы в регионе умерли уже 180 человек.

Также сообщается, что за сутки в Омске выявлено – 30 новых случаев заболевания, в Омском районе – 3, в Марьяновском, Полтавском, Павлоградском, Саргатском, Нижнеомском и Большереченском районах – по одному пациенту.

Продолжают находиться под медицинским наблюдением на дому 915 человек, сняты с наблюдения 51 340 местных жителей. За сутки в омских лабораториях сделано 2 697 тестов, за весь период – 413 253.