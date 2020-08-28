Первый звоночек: Райффайзенбанк выяснил, сколько россияне собираются потратить на сборы детей в школу

На сборы первоклассника в школу треть россиян собирается потратить от 10 до 15 тыс. руб, что в некоторых случаях сопоставимо с расходами на месячное содержание ребёнка, показало исследование Райффайзенбанка. В онлайн-опросе приняли участие около тысячи жителей семи крупных городов страны: преимущественно женщины (64%) в возрасте 26-45 лет с ежемесячным доходом от 30 до 60 тыс. руб., у которых есть несовершеннолетние дети. У половины респондентов — двое детей, у 39% — один ребенок, у 11% — трое и более.

41% опрошенных считает, что в этом году расходы на ребёнка остались на том же уровне, что и в прошлом. 34% полагает, что скорее выросли. 25% уверены, что сократились.

Большинство опрошенных (56%) сильнее всего сократили расходы на организацию летнего отдыха. 56% россиян отдыхали деревне или на даче, 46% сидели дома и соблюдали режим самоизоляции, 26% путешествовали по России. При этом значимо больше, чем в других городах, домоседов оказалось в Екатеринбурге (52%), путешественников по России — в Краснодаре (42%), а любителей дачного отдыха — в Петербурге (68%).

В этом году 31% респондентов отправляет в школу первоклассника, 46% — детей старшего возраста. Большинство (75%) собираются пойти на праздник 1 сентября. На сборы первоклассника в школу 31% россиян планирует потратить до 15 тысяч рублей, 28% — до 20 тысяч, 19% хотят уложиться в 5-10 тысяч.

Четверть россиян полагают, что самые крупные расходы их ждут в момент приобретения оборудования домашнего рабочего места: стола, стула и лампы. Однако большинство (66%) полагают, что дороже всего обойдётся покупка школьной формы и обуви. И тут треть россиян хотели бы сэкономить. Столько же респондентов рассчитывают выгадать на покупке канцтоваров. Однако 40% не планирует экономить на сборах ребёнка в школу вообще.

Дистанционные покупки к школе планирует только 6% опрошенных, 26% доверят только оффлайн-магазинам, большинство же будет просто смотреть, где выгоднее.

«Мы активно расширяем партнёрскую сеть, чтобы предоставить нашим клиентам больше возможностей для выгодного шоппинга. Кэшбэки и скидки на покупку необходимых вещей для школы, книг или образовательных программ для держателей карт Райффайзенбанка достигают 30%», — рассказал Артём Ядройцев, руководитель группы клиентских уведомлений и программ лояльности Райффайзенбанка.