«Важно, чтобы бизнес понимал - за сбор и утилизацию отходов нужно платить», - президент омского Союза предпринимателей Димитрий Галаванов

Соглашение о взаимодействии заключено по итогам июньской встречи регоператора с представителями предпринимательских общественных объединений Омской области. Соглашение о взаимодействии предполагает проведение совместных рабочих совещаний, а также возможность заключения мировых соглашений в отношении юрлиц-неплательщиков, при наличии соответствующих основании. Обязательным условием досудебного урегулирования является подписание договора с регоператором и добровольное погашение сложившейся задолженности.

В случаях, когда предприниматель может подтвердить документами, что в 2019 году не образовывал отходы, исковые претензии к нему выставляться не будут. Отказ от судебных претензий со стороны регоператора, также освобождает юрлиц от уплаты штрафа по статье 8.2 «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами».

При возникновении спорных ситуаций Союз предпринимателей готов сопровождать юрлиц в рассмотрении вопросов у регионального оператора. Для этого предпринимателям нужно обратиться в Союз и оформить бланк заявления.

Президент Союза предпринимателей Омской области Димитрий Галаванов подчеркнул, что сегодня все юрлица должны понять главное – реформа отрасли ТКО это государственная программа и всем предпринимателям в кратчайшие сроки необходимо заключить договора на законный вывоз мусора с региональным оператором.

«Мы готовы представлять интересы всего предпринимательского сообщества, не только членов нашего Союза. Важно, чтобы все понимали, что за сбор и утилизацию нужно платить. Региональный оператор выстраивает свою позицию решения спорных и конфликтных ситуаций на основе логики и здравого смысла. Мы обращаемся к предпринимателям города с предложением заключить договоры с региональным оператором сейчас, не бояться приходить со своими проблемами и спорными вопросам, как к региональному оператору, так и в Союз, чтобы найти удобный для них способ вывоза ТКО, не платя больше чем нужно, чтобы забыть об этой проблеме для бизнеса как существенной и перевести ее в разряд таких же обычных платежей, как и по другим обязательным налоговым и страховым платежам», - сказал Дмитрий Галаванов.

Напомним, что в Омской области новая система по обращению с отходами была запущена в апреле 2019 года. Региональный оператор фактически с нуля начал создавать новую отрасль и первые положительные результаты уже есть. Движение мусора сегодня осуществляется строго по территориальной схеме обращения с отходами, Омская область наконец-то вышла на путь переработки ТКО и минимизации объемов захоронений – в регионе построены 2 новых объекта по сортировке, обновился контейнерный парк и автопарк спецтехники, повысился охват населения коммунальной услугой, жителям сотен сельских населенных пунктов услуга по вывозу мусора вовсе начала оказываться впервые.

Вместе с тем прохождение реформы, как и любое другое нововведение сопровождается критикой, зачастую не конструктивной. Так называемые эксперты, зачастую не знают законодательства, особенностей отрасли и своими высказываниями порождают немало слухов и страхов. В связи с этим у бизнес-сообщества выстроилась целая система заблуждений в части, обращения с ТКО в целом, и взаимоотношений с региональным оператором, в частности. Стороны соглашения намерены развеять их совместно.

«Нам всем нужно помнить, что самые главные результаты, которые должны быть достигнуты благодаря реформе отрасли ТКО – экологические. Мы готовы идти на встречу юрлицам, которые хотят выйти из тени и организовать вывоз отходов согласно закону, но и со стороны предпринимателей ждем ответных шагов», – резюмировал итог встречи генеральный директор регоператора Карен Егоян.