Стало известно, какая погода будет в Омске на выходных

Последние выходные лета порадуют омией теплом. Фото: Веселовская Анна

После довольно прохладной и дождливой недели в Омск вернется жара. В последние выходные лето побалует горожан жаркой погодой и отсутствием осадков.

В субботу и воскресенье метеорологи из Обь-Иртышского УГМС обещают днем до +30 градусов с переменной облачностью. По ночам температура опустится до +19 градусов, по городу и области ожидают туман.

Тепло продержится в Омске в начале следующей недели, а к выходным снова похолодает. Возможно, снова начнутся дожди. Первые серьезные осадки снова ожидают в Омске в следующую пятницу.