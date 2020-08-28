Выбросы добрались уже до центра: Омичи массово жалуются на вонь в городе

В минприроды согласились – воздух снова был загрязнен ядовитой химией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 28 августа Омск снова накрыло ядовитыми выбросами. Если раньше на едкий химический запах жаловались в основном «соседи» северной промзоны и Октябрьского округа, то накануне вонь накрыла практически весь город. Она отчетливо ощущалась даже в центре города, где раньше такого не было почти никогда.

По данным областного минприроды, в 22.40 предельно допустимая концентрация сероводорода сероводорода в воздухе в районе улицы Дмитриева оказалась превышена в 0,63 раза. Ночью ситуация усугубилась. С 4 до 5 часов утра пост на 4-й Поселковой зарегистрировал превышение по сероводороду в 3,05 ПДК.

На улице Дианова зафиксировано превышение по сероводороду 3,5 ПДК, на Комбинатской – по оксиду азота 1,02 ПДК и аммиаку 1,5 ПДК. На улице Лукашевича – по оксиду азота (1,05 ПДК), сероводороду (1 ПДК), аммиаку (0,7 ПДК), диоксиду азота (0,8 ПДК), оксиду углерода (0,5 ПДК).

В районе Ленинградской площади омичи дышали примерно тем же. Превышение по сероводороду составило 1,4 ПДК, оксиду азота – 1,2 ПДК, аммиаку – 0,7 ПДК и диоксиду азота – 0,7 ПДК.

Также в ведомстве традиционно сослались на неблагоприятные метеоусловия, из-за которых выбросы осели на город и долго не развеивались.

Напомним, в регионе началась проверки семи крупнейших промышленных предприятияй федерального подчинения, которые могут быть причастны к загрязнению окружающей среды. Результаты обещают обнародовать по окончании всех мероприятий через год.