Автобус № 78 в Омске будет ходить по-другому

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С 1 сентября автобусы маршрута № 78 начнут ходить по-новому – схему движения решили продлить.

– Омичи неоднократно высказывали предложения об организации муниципального маршрута, связывающего микрорайон с центральной частью города, – уточнил заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов. – Теперь они будут реализованы. Специалисты департамента транспорта обследовали транспортную доступность микрорайона, и на прошлой неделе было принято решение о продлении маршрута № 78.

После изменения схемы движения, маршрут № 78 будет следовать от поселка Солнечного через мост имени 60-летия Победы, с организацией проезда по улицам Интернациональной, Гагарина, Думской и 10 лет Октября до остановки «Поселок Биофабрика».