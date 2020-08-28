«Ростелеком» напоминает об ответственности за повреждение линий связи оператора

Это необходимо для того, чтобы не повредить пролегающий кабель и не нарушить «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны принимать все зависящие от них меры для сохранности этих линий, а также обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ для работ на них независимо от формы собственности на землю. Также им запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации.

«Мы просим с ответственностью относиться к процессу проведения земляных или ремонтных работ на территории размещения линий связи. При повреждениях телекоммуникаций возникают перебои в оказании услуг нашей компании, а несогласованность действий может привести к сбою в функционировании социально значимых объектов области, к сложностям в оперативной деятельности служб экстренного реагирования или органов государственной власти», — комментирует директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

Виновные в проведении несанкционированных работ лица привлекаются к административной ответственности, а в отдельных случаях — и к уголовной. Также подобное нарушение влечет за собой возмещение материального ущерба за счет виновных лиц, включая стоимость недополученных доходов из-за вынужденного простоя.

В прошлом году на территории Прииртышья было зафиксировано 74 случая повреждения линий связи сторонними лицами, 22 из них произошли из-за действий организаций. За первое полугодие 2020 года отмечено 39 инцидентов. Компания «Ростелеком» совместно с правоохранительными органами устанавливает виновных лиц и ведет планомерную работу по возмещению ущерба.

Для предупреждения случаев повреждения линий и сооружений связи после получения в районных отделениях архитектуры при администрациях районов ордера на производство земляных работ необходимо согласовать их с предприятием, в ведении которого находятся эти объекты. Для получения согласования при проведении земляных работ в охранной зоне линий и сооружений связи «Ростелекома» необходимо обращаться в его районные отделения или по единому телефону 8 (3812) 31 73 33.