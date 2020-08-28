Омские пожарные спасли пять человек из горящего дома с поврежденной газовой трубой

Фото: 55.mchs.gov.ru

Серьезное ЧП случилось в полвосьмого вечера в Ленинском округе. В пятиэтажке начался пожар в тамбуре. Приехавшие на место пожарные увидели, что в подъезде огнем охвачены перила и дверь. Но хуже всего было, что огонь уже успел повредить газовую трубу.

Сотрудники МЧС быстро сбили пламя, трое жильцов смогли выбраться из подъезда самостоятельно, остальные оказались заблокированы в своих квартирах.

Фото: 55.mchs.gov.ru

– Чтобы газ из поврежденной трубы быстрее выветрился, мы открыли окна. Жителям верхних этажей рекомендовали плотно закрыть двери и оставаться дома – им ничего не угрожало, – рассказал подробности пожара помощник начальника караула третьей пожарно-спасательной части Коблан Смагулов. – Пятерых человек мы спасли и вывели в безопасную зону. После ликвидации горения осуществили поквартирный обход, попросив людей временно выйти на улицу, пока газовоздушная смесь не выветрится из помещения. К счастью, никто не пострадал.

Пожар потушили за восемь минут. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.