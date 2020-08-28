Дачные автобусы в Омске перешли на осеннее расписание

Количество автобусов будут соотносить со спросом на поездки у дачников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето заканчивается, и уже со следующей недели департамент транспорта города существенно сокращает количество садовых автобусов. С 1 сентября они будут ходить по осеннему расписанию.

– Целесообразность и режим работы садовых маршрутов в октябре будут определены в сентябре с учетом погодных условий и пассажиропотока, – отметили в омском дептранспорта.

График работы сезонных маршрутов в осенний период с периодичностью работы 3 раза в неделю и в праздничные нерабочие дни с 1 сентября можно посмотреть здесь.

Информация о расписаниях муниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах города Омска с 1 сентября размещена здесь.

Информация о расписаниях маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Омской области предоставлена Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области и находится здесь.