В Омске насмерть разбился мотоциклист

Водитель разбился насмерть. Фото: «ЧП Омск»

Трагедия случилась накануне в 21.50 на Красном Пути в Омске в районе остановки «Сибзавод».

По предварительным данным, водитель «Джипа» не уступил дорогу мотоциклисту и столкнулся с ним, а позже легковушка въехала еще и в «Фольксваген».

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

В результате ДТП 26-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областного УМВД.