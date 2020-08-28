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В Омске насмерть разбился мотоциклист

Инцидент произошел в районе остановки «Сибзавод»
Анна МикулаАнна МикулаАннаМикула
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Водитель разбился насмерть. Фото: «ЧП Омск»

Водитель разбился насмерть. Фото: «ЧП Омск»

Трагедия случилась накануне в 21.50 на Красном Пути в Омске в районе остановки «Сибзавод».

По предварительным данным, водитель «Джипа» не уступил дорогу мотоциклисту и столкнулся с ним, а позже легковушка въехала еще и в «Фольксваген».

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

В результате ДТП 26-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областного УМВД.

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