Прокатиться на каруселях омичи смогут только в перчатках и масках

Аттракционы в омских парках заработают со 2 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня прошло очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. На нем обсудили множество послаблений для кафе и ресторанов, кинотеатров и театров, детских образовательных кружков. Одним из итогов стало разрешение паркам запустить уличные аттракционы.

Как сообщили в опрештабе, посещение каруселей в парках будет возможно только с соблюдением масочного режима. Также омичам придется запастись перчатками. Без них попасть на аттракционы тоже не выйдет. Порадовать себя и детей походом в парки развлечений горожане смогут со 2 сентября.