Названа дата открытия кинотеатров в Омске

Решение о начале работы кинотеатров принято на заседании оперштаба. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 27 августа, состоялось очередное заседание регионального оперштаба по коронавирусу. С учетом резкого снижения суточного прироста новых случаев заражения ковидом, принято сразу несколько важных решений.

Омским заведениями общепита, у которых до сих пор были открыты только летние веранды, разрешили работать полноценно со 2 сентября.

А уже с 4-го откроются кинотеатра. Театральный сезон в регионе в этом году начнется с 18 сентября.

О других послаблениях режима полной готовности, который продлен до 28 сентября, можно узнать здесь.