Конец пандемии ковида: Омские кафе и рестораны открывают 2 сентября

Омские кафе и рестораны открывают 2 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 27 августа, в облправительстве проходит очередное заседание регионального оперштаба по коронавирусу. На фоне резкого снижения заболеваемости в Омской области, его результат был предсказуемым.

Первое, главное и долгожданное для многих послабление – полноценное открытие заведений общепита. Напомним, об этом губернатора уже неоднократно просили их владельцы, оказавшиеся на грани выживания.

– Предприятия общественного питания (кафе и рестораны), находящиеся в закрытых помещениях, могут возобновить свою деятельность со 2 сентября при условии соблюдения санитарных норм, – цитирует главу региона Александра Буркова пресс-служба областного правительства.

Напомним, до сих пор из-за пандемии коронавируса была разрешена работа только летних веранд на открытом воздухе, а еще ранее – с начала апреля – заведения общепита и вовсе были закрыты или работали только навынос.