Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Омске поймали 100 нарушителей масочного режима

Их выявили во время проверок на транспорте
Анна ВеселовскаяАннаВеселовская
КомментироватьОставить комментарий
За август в общественном транспорте выявили всего 100 нарушителей масочного режима.

За август в общественном транспорте выявили всего 100 нарушителей масочного режима.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске масочный режим пока действует до 1 сентября. Его дальнейшая судьба решится на сегодняшнем заседании оперштаба, а пока омичам придется соблюдать ограничения. За соблюдением масочного режима следят сотрудники департамента общественной безопасности, окружных администраций, Роспотребнадзора и МВД.

За август в ходе проверок соблюдения режима в общественном транспорте выявили всего 100 нарушителей, сообщают в пресс-службе омской мэрии. Для физических лиц несоблюдение масочного режма может обернуться штрафом от 1 до 30 тысяч рублей.