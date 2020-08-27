В Омске поймали 100 нарушителей масочного режима

За август в общественном транспорте выявили всего 100 нарушителей масочного режима.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Омске масочный режим пока действует до 1 сентября. Его дальнейшая судьба решится на сегодняшнем заседании оперштаба, а пока омичам придется соблюдать ограничения. За соблюдением масочного режима следят сотрудники департамента общественной безопасности, окружных администраций, Роспотребнадзора и МВД.
За август в ходе проверок соблюдения режима в общественном транспорте выявили всего 100 нарушителей, сообщают в пресс-службе омской мэрии. Для физических лиц несоблюдение масочного режма может обернуться штрафом от 1 до 30 тысяч рублей.