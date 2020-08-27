Стало известно, когда в Омск вернется 30-градусная жара

В Омск вернется 30-градусная жара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лето не спешит отступать из Омской области. Последние дни сезона будут не менее жаркими и солнечными, чем в середине июля. При этом значительное повышение температуры воздуха будет сопровождаться ночными туманами и сильным ветром. Однако дожди в обозримом будущем не предвидятся.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, после почти двух недель погода начнет проясняться уже к вечеру 27 августа. А в пятницу, 28-го днем воздух прогреется уже до +21...+26 градусов.

Выходные и вовсе выдадутся солнечными и жаркими - 29 и 30 августа в Омской области днем синоптики обещают до 30 градусов.