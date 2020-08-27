Полиция начала проверку после госпитализации в Омске Алексея Навального

Алексея Навального спасали в токсикологическом отделении БСМП-1. Фото: Анна МИКУЛА

Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу начало проверку после инцидента с госпитализацией известного российского политика Алексея Навального в омскую больницу.

– В ходе проверки проведен обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий. В частности произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал А. Навальный, и участков местности по маршруту его передвижения, – сообщает пресс-служба ведомства. – Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих, либо наркотических веществ не обнаружено.

Напомним, Алексея Навального в критическом состоянии прямо с самолета доставили в реанимацию токсикологического отделения БСМП-1. Омские медики стабилизировали его состояние. Сейчас политик находится на лечении в берлинской клинике «Шарите».