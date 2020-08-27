В Омске недавно отремонтированные дороги повторно проверят на наличие дефектов

Если замечания к качеству дорого будут подтверждены, подрядчикам придется их устранить. Фото: Влад КОМЯКОВ

Омские дороги, качество которых не устроило омскую прокуратуру, проверят повторно. Об этом заявили в управлении дорожного хозяйства и благоустройства Омской области.

- В ближайшие дни на участки, где специалистами прокуратуры были обнаружены новые дефекты, будет организован внеочередной комиссионный выезд с участием представителей подрядчиков, по итогам которого будут приниматься дальнейшие решения, - комментируют представители ведомств.

Также специалисты отметили, что уже проверяли проблемные участки в апреле, тогда подрядчики устранили замечания. А новые нарушения в качестве дорог могли появиться уже после этого осмотра в процессе эксплуатации.