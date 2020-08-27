На стенах омской пятиэтажки от сырости выросли... грибы

Вот такой неожиданный «декор» появился на стенах жильцов дома. Фото: «ЧП Омск»

Злоключения жильцов пятиэтажки на улице Южной на Московке начались в апреле. После прокатившегося по Омску урагана у дома сорвало крышу. Кровлю за все это время так никто и не удосужился привести в порядок. После каждого дождя квартиры заливает. Из-за постоянной сырости прямо на стенах из обоев начали проклевываться... грибы. Насколько безопасно дышать всей этой плесенью и вообще находиться в таком помещении, остается только догадываться.

- До сих пор управляющая компания и администрация города не предприняли никаких мер, сваливая ответственность друг на друга, - жалуются в паблике "ЧП Омск" омичи. - Несколько квартир оказались затоплены, вода течет не только с потолка, но и по стенам, из розеток, с люстры. В результате все стены оказались в плесени и на них начали расти грибы. Жильцы квартир ежедневно оббивают пороги разных инстанций, но все безрезультатно. SOS! Просим помощи прекратить этот административный беспредел! В квартирах живут пенсионер и маленькие дети.