В Омской области будут судить живодера, убившего котенка на глазах у детей

Инцидент произошел в Саргатском районе. Фото: Ольга ГРИНЬКИНА

Инцидент произошел в Саргатском районе 22 июля. Местный 40-летний рецидивист поссорился с сожительницей и решил ей отомстить. Правда, способ для этого выбрал крайне странный. Мужчина схватил травматическое ружье и расстрелял их него котенка на глазах у перепуганных детей своей дамы сердца. Животное от полученных травм скончалось, а мать ребятишек написала заявление в полицию.

Теперь домашнего тирана, у которого за плечами уже несколько судимостей по тяжким статьям, снова будут судить. За жестокое обращение с животным ему грозит наказание вплоть до реального лишения свободы.

Вину в совершении преступления он признал в полном объеме. Уголовное дело по существу рассмотрит Саргатский районный суд Омской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.