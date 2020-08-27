На только что отремонтированных омских дорогах нашли ряд дефектов

Качеством ремонта омских дорог в прокуратуре остались недовольны. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Омске уже не первый год активно ведутся ремонтные работы на дорогах. Множество проблемных участков были отремонтированы ранее и за этот летний период. Судя по информации областной прокуратуры, на многих объектах работы были сделаны не качественно.

Замечания есть к улицам Гагарина, Черлакский тракт, Красный Путь, Дергачева и Пушкина. Добавим, что у омичей были нарекания и к качеству ремонта по улице Бархатовой.

- По результатам обследования были выявлены дефекты асфальтобетонного покрытия, однако в рамках гарантийных обязательств восстановительный ремонт дорожного полотна до настоящего времени не проведен, каких-либо мер по устранению выявленных дефектов дорожного покрытия со стороны департамента городского хозяйства Администрации г. Омска не принято, - в прокуратуре пришли к выводу, что действия департамента не достаточны.

В пресс-службе омской прокуратуры сообщают, что директору департамента городского хозяйства уже вынесли представление, за его рассмотрением ведомство будет внимательно следить.