Стало известно, сколько в Омской области заплатят владельцам птиц, зараженных гриппом

Фермеров обязали уничтожить больную птицу как можно быстрее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неожиданно в Омскую область вернулся птичий грипп и уже опасно распространился по всему региону. Карантин ввели уже на территории 10 районов. Указом губернатора Омской области Александра Буркова, действовать он будет до 18 сентября.

Птицу, зараженную вирусом, фермеров обязали уничтожить, а это серьезные убытки для них. Власти региона установили размер компенсации, который получат предприниматели. Рассчитываться она будет в зависимости от веса и вида птицы. Так за килограмм заплатят:

курицы -149 руб.,

утки - 250 руб.,

гуся - 275 руб.,

индейки - 242 руб.,

цесарки - 333 руб.,

перепела - 380 руб.,

голубя - 1875 руб.

Уже уничтожили около 20 тонн птицы, по примерным оценкам властей за нее фермерам заплатят 4,4 миллиона рублей.