В Омской области в рамках нацпроекта «Образование» появился «Навигатор дополнительного образования»

Теперь омичи смогут выбрать для своих детей любой кружок по вкусу и рядом с домом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в этом году жизнь омских родителей станет проще. Если раньше им приходилось выбирать кружок для своих детей практически наугад или ориентируясь на советы знакомых, сейчас появилась система.

Как рассказала на пресс-конференции министр образования Омской области Татьяна Дернова, все такие учреждения теперь объединены в общую информационную систему «Навигатор дополнительного образования», который реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Туда уже включены около 800 образовательных программ, прошедших сертификацию.

Зайдя в программу, родитель может определиться с направлением, а потом посмотреть, какие кружки имеются рядом с домом.

При этом учреждения допобразования будут теперь материально заинтересованы привлечь как можно больше учащихся, за каждого ребенка положены отчисления. Такая конкуренция позволит совершенствоваться кружкам с наиболее интересными программами. Кстати, в этом году впервые в проект включены и частные организации.