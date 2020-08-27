«Темпы снижения заболеваемости еще очень хрупкие»: Омичам придется ходить в масках до октября

Омичам придется ходить в масках до октября Фото: Иван МАКЕЕВ

В преддверии регионального оперштаба по коронавирусу, который состоится сегодня, 27 августа, в областном Управлении Роспотребнадзора сделали заявление.

– Темпы снижения прироста заболеваемости населения области коронавирусом очень хрупкие, снижение незначительное и наблюдается всего несколько дней, и назвать это тенденцией преждевременно, – озвучили в пресс-службе позицию ведомства. – Роспотребнадзор считает целесообразным продлить режим повышенной готовности еще на месяц и, соответственно, масочный режим до конца сентября. Такая мера необходима и на фоне начала эпидсезона по гриппу и ОРВИ. Симптомы схожи, диагностика будет затруднена. Чем дольше население будет применять меры профилактики, тем меньше будет заболевших.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что решение по открытию общественных бань, ресторанов, кинотеатров находится в компетенции оперштаба. Если там сочтут эпидситуацию благоприятной, и решением губернатора эти объекты будут открыты, Роспотребнадзор будет контролировать качество исполнения профилактических противоэпидемических мер.