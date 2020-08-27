В Омске будут судить авиадебошира, который хватал стюардессу «за тело» и ломился в кабину пилота

Фото: Омская губерния

В Омске будут судить очередного авиадебошира. 15 июня Придон Болтаев сел в самолет компании S7 в «Домодедово». Уже в воздухе он напился и устроил скандал.

– Органами предварительного следствия установлено, что Болтаев П.Г., грубо нарушая общественный порядок, демонстрируя явное неуважение и пренебрежительное отношение к обществу в лице сотрудников экипажа воздушного судна и его пассажиров,

не реагируя на замечания в свой адрес, бесцельно передвигался по салону самолета, выражался грубой нецензурной бранью, вел себя агрессивно по отношению к пассажирам указанного рейса, пытался спровоцировать драку с пассажирами, хватал бортпроводника за тело, пытался проникнуть в кабину пилота, – рассказали в пресс-службе Кировского районного суда.

Дело в отношении самолетного хама, который своим поведением подверг опасности жизни людей, летевших с ним одним рейсом, рассмотрят 8 сентября.