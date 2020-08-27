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Окружение Навального ответило на открытое письмо омских врачей, которые рассказали,как 44 часа боролись за его жизнь

Близкие блогера снова раскритиковали врачей
Станислав МухинСтанислав МухинСтаниславМухин
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Алексей Навальный сейчас в немецкой больнице без сознания.

Алексей Навальный сейчас в немецкой больнице без сознания.

Омские врачи уже несколько дней подвергаются критике со стороны окружения Алексея Навального. При этом именно они 44 часа боролись за жизнь пациента и спасли его. Сейчас политика перевезли в немецкую клинику, медики которой накануне заявили, что нашли в организме следы интоксикации неизвестным веществом. При этом в Омске специалисты из Германии были согласны с выводами врачей БСМП-1, которые после проведения 60 анализов исключили интоксикацию и отравление. Главврач больницы Александр Мураховский попросил от немецкой клиники доказательств.

Чтобы защитить наших врачей, медицинское сообщество Омска даже написало открытое письмо в поддержку сотрудников БСМП-1. На это письмо отреагировало уже и окружение Навального.

- Сейчас прочитала письмо омских врачей. Оказывается, они в нем совершенно серьезно пишут, что в том самом туалете идёт ремонт! «Объективная оценка фактов», впрочем, не менее смешно звучит. Нарушение обмена веществ, мы помним, - съязвила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.

- Они действительно считают условия больницы нормальными? - отреагировал директор ФБК Иван Жданов.

Пока от близких Навального и врачей немецкой клиники сыплются политические заявления омские медики продолжают интересоваться судьбой и состоянием пациента. А также предлагают свою помощь в консультациях.