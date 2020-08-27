Ночью в Омске 20-летний водитель влетел в столб и погиб

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 27 августа на улице Богдана Хмельницкого.

По предварительным данным, в 3.25 20-летний водитель, ехавший со стороны улицы 3-й Транспортной на автомобиле «Ниссан Санни», не справился с управлением. Машину занесло, и она влетела в опору рекламного щита.

– В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан Санни» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.