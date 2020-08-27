В омской больнице Алексею Навальному сделали 60 анализов

Алексея Навального спасали в токсикологическом отделении БСМП-1. Фото: Анна МИКУЛА

Омские медики обнародовали практически поминутный отчет, как спасали Алексея Навального в течение 44 часов, которые политик провел в БСМП-1.

«Коммерсант» со ссылкой на источник в больнице сообщает, что за это время пациенту сделали в общей сложности 60 анализов: восемь биохимических исследований крови, 11 исследований кислотно-основного состояния крови, шесть общих анализов крови, пять электрокардиограмм, 25 исследований уровня глюкозы и четыре общих анализа мочи.

Напомним, Алексею Навальному, летевшему 20 августа из Томска в Москву, внезапно стало плохо. в 8.40 самолет экстренно посадили в омском аэропорту, в 10.05 пациент в критическом состоянии уже был помещен в реанимационный зал на аппарат ИВЛ.

Омские медики утверждают, что только благодаря их усилиям политика удалось спасти. Окружение Навального их обвиняет в затягивании транспортировки пациента в немецкую клинику «Шарите», где он сейчас находится на лечении.