Появилось открытое письмо в защиту омских врачей, спасавших Навального. Публикуем его текст

На лечение мужа в Германии настояла Юлия Навальная. Фото: vk.com

После заявления немецких врачей о найденных в организме навального следов интоксикации омских медиков нещадно критикуют. Происходящее вокруг них можно назвать не иначе как травлей. Врачи БСМП-1 уже попросили от клиники Германии Charite доказательств их диагноза. И даже предложили перекрестную диагностику.

Тем временем, появилось и открытое письмо медицинского сообщества в защиту омских врачей. Под ним подписались председатель Профсоюза работников здравоохранения Сергей Быструшкин, ректор ОмГМУ Мария Ливзан, заслуженный врач РФ Мурат Адырбаев, главный врач КМХЦ Вадим Бережной и главный врач Клинического кожно-венерологического диспансера Юрий Новиков. Частично публикуем его текст.

- В последнее время стало почти правилом хорошего тона критиковать состояние здравоохранения. Мы отдаём себе отчёт в том, что иногда негативные замечания уместны и конструктивны. Однако резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей при спасении Алексея Навального переходит все границы этики и здравого смысла, - говорится в официально заявлении.

Авторы письма в защиту омских медиках говорят: окружение пациента очерняют тех, кто спас его от смерти. А многие люди без медицинского образования позволяют себе делать выводы о диагнозе. Мнение немецких коллег врачи уже назвали политическим.

- Мы же сейчас являемся свидетелями того, что сторонники Алексея Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь. Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией. При этом никто из них не был свидетелем его состояния и не знаком с узко профессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов и обследований, - говорится в открытом письме в защиту омских врачей БСМП-1.