Омские врачи, 44 часа спасавшие жизнь Навального, ответили на травлю

Алексей и Юлия Навальные сейчас в Германии. Фото: vk.com

Омские врачи последние дни подвергаются шквалу критики со стороны окружения Алексея Навального и немецкой клиники Charite. Все происходящее в БСМП-1 уже назвали травлей. Там напомнили, как спасали блогера целых 44 часа.

- Сегодня невозможно отрицать тот факт, что именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив, - говорится в открытом письме медицинского сообщества Омска в защиту врачей БСМП-1.

Уже назвали российские медики политическим диагноз немецких специалистов. В Берлине утверждают, что в организме Навального нашли следы интоксикации ингибиторами холинэстеразы. При этом главврач омской БСМП-1 Александр Мураховский заявил, что подобные следы могут быть и при употреблении определенных медицинских препаратов, которые может использовать человек в лечении. Наши медики просят доказательств от немецких врачей из клиники Charite. В открытом письме они предложили, что-то вроде очной ставки по-медицински.

- У нас есть биологический материал Алексея Навального. Готовы обменяться в двухстороннем порядке, чтобы наиболее эффективно скорректировать лечение, поставить диагноз и провести перекрестную диагностику с немецкими врачами, - резюмирует Александр Мураховский.