В Омске произошло сразу три несчастных случая с детьми

Все дети с травмами сейчас находятся в больницах. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Сразу три несчастных случая с детьми произошли за сутки в Омске – и все примерно одинаковые.

Сначала ЧП случилось на улице Добролюбова. Четырехлетняя малышка забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и вылетела со второго этажа. Как выяснилось, ее мама лишь ненадолго отлучилась в аптеку. Девочка осталась дома под присмотром 10-летней сестры.

Второй случай зафиксирован в школе-интернате в Октябрьском округе. 10-летний воспитанник сломал руку, упав с ограждения хоккейной коробки.

Еще один инцидент произошел в Центральном округе. Также 10-летнего мальчика с болью в животе увезли на скорой. Как выяснилось, ребенок упал с турника во время прогулки во дворе дома на улице Багратиона.

– Все дети находятся в лечебном учреждении под наблюдением медиков. Семьи по месту жительства характеризуются положительно, на профилактическом учете в органах опеки не состоят, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По данным фактам инспекторами по делам несовершеннолетних проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.