Стало известно, отмену каких ограничений в Омске обсудят на заседании оперштаба

Открытия кафе без веранд и ряд других послаблений обсудят на ближайшем заседании оперштаба. Фото: ВКонтакте

В Омске до 1 сентября еще действует режим повышенной готовности, но о необходимости серьезных послаблений в режиме работы омских предприятий говорят уже давно. О том, что в ближайшее время такие меры могут быть рассмотрены заявлял вице-губернатор Омской области Куприянов. Она анонсировал их рассмотрение на ближайшем оперштабе.

Что будет обсуждаться на заседании оперштаба, рассказал губернатор Омской области Александр Бурков.

- На заседании оперативного штаба однозначно будет рассмотрен вопрос открытия предприятий общественного питания в закрытых помещениях, кинотеатров и театров, саун и бань, аттракционов в парках, детских логопедических и игровых центров, - приводят комментарий главы региона в пресс-службе правительства.