В Омске ищут женщину, которая таинственно исчезла из МСЧ-9

Если вы знаете, где находится пропавшая, сообщите в полицию по телефонам: 79-24-02 или 02. Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 августа 48-летнюю омичку Татьяну Будько увезли на скорой помощи в МСЧ-1. Придя в себя на следующий день, пациентка оттуда ушла в неизвестном направлении. Родные не имеют ни малейшего представления, где она находится сейчас.

Приметы Татьяны Николаевны: на вид около 50 лет, рост 164 см, среднее телосложение, славянская внешность, волосы темного цвета до плеч. Была одета в юбку чёрного цвета удлиненную с бежевыми полосками, черную блузку, бежевые босоножки. На правой ноге имелся эластичный бинт. С собой ценностей, денежных средств, документов не имела.

Если вы знаете, где находится женщина, сообщите в полицию по телефонам: 79-24-02 или 02.