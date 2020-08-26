В Омской области потушили страшный пожар

Фото: ГУ МСЧ России по Омской области

Серьезный пожар случился в среду, 26 августа, в Называевске. Загорелся частный дом площадью 100 квадратных метров. Из-за того, что жилье было отделано легковоспламеняющимися материалами, огонь распространился моментально.

– Лишь спустя два часа сотрудникам МЧС удалось ликвидировать последствия пожара, ведь пламя распространялось с молниеносной силой – это наглядно видно на фотографиях с места происшествия, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Очень страшно смотреть, с какой силой горит чье-то жилье. К счастью, люди не пострадали. Повреждены кровля, внутренняя отделка и перекрытия дома.

Причины и обстоятельства случившегося, а также материальный ущерб будут установлены по окончании проверки.