Директора омского детского дома-интерната поймали на взятке

Директор интерната оценил свои услуги в 70 тысяч. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Директор одного из омских детских домов-интернатов решил немного улучшить свое материальное состояние за бюджетный счет. Он сам нашел подрядчика для выполнения ремонтных работ и предложил ему провести работы без проведения закупок. При этом знал: это является нарушением действующего законодательства.

Подрядчик не отказался и, по версии следственного комитета по Омской области, 20 августа передал директору интерната 5% от суммы контракта, а это 72 тысячи рублей. Теперь на директора интерната возбуждено уголовное дело за взяточничество. В ведомстве уточняют, что омичу может грозить крупный штраф в несколько раз превышающий суму взятки и запрет на работ в детских учреждениях на 5 лет.