Александр Бурков вручил охотинспекторам новые машины для работы Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Автопарк областного Управления по охране животного мира накануне пополнился новыми автомобилями. Прежняя техника была уже сильно изношенной, старенькие уазики и ВАЗы не выдерживали нагрузок. Охотинспекторам периодически приходится бывать в отдаленных уголках Омской области в условиях бездорожья. Машины 2011-2013 годов не выдерживали таких нагрузок и постоянно ломались. Расходы на ремонт и покупку запчастей стали резко расти.

По этой причине региональное Правительство выделило дополнительное финансирование для приобретения необходимой новой техники и замены старой. В 2019 году автопарк пополнился 4 квадроциклами «Сокол» и одним автомобилем УАЗ «Патриот». По информации омского правительства, в этом году на обновление автопарка из областного бюджета выделили 15 млн. рублей.

Уже приобретены 6 прицепов для перевозки снегоходов и квадроциклов, один автомобиль «Нива Шевроле», а сегодня Губернатор Александр Бурков вручил охотинспекторам номерные знаки и документы на 4 снегоболотохода «Гуран» и 10 автомобилей УАЗ «Hunter».

Автопарк, закупленные недавно, отправится сразу в 9 муниципальных районов - Муромцевский, Большеуковский, Усть-Ишимский, Колосовский, Называевский, Горьковский, Крутинский, Исилькульский и Таврический районы. В ближайшее время для охотинспекторов купят еще 13 новеньких УАЗ «Hunter». Номерные знаки на уже купленную технику сегодня вручал омский губернатор Александр Бурков.

Новая техника поможет охотинспекторам в работе. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Последнее обновление было в 2013 году. На сегодняшний день половина техники имеет стопроцентный амортизационный износ, а работать приходится в непростых условиях. В этом году мы предусмотрели 15 млн. рублей на обновление. Хотелось бы, чтобы эта новая техника работала на благо всех законопослушных охотников, ценителей природы, которые выходят в лес. Желаю вам удовлетворения от вашей непростой работы, сохранения богатого животного мира, который мы сегодня имеем, – отметил Александр Бурков.

Спросил глава региона охотинспекторов и об их работе. Уточнил, в каких условиях трудятся сотрудники и есть ли какие-то пожелания.

У нас будет фактически замена автопарка на 50%. Это позволит более эффективно работать и противостоять браконьерству. Без современной техники это невозможно. Болотоходы, которые мы испытали, мобильны: болотоход на прицепе оперативно перебрасывается и работает в любых условиях – идет как по болоту, так и по суше, – подчеркнул.

Охотинспекторы остались довольны новыми машинами. Они будут теперь работать в более комфортных условиях. Инспектор Управления по охране животного мира Омской области Юрий Зырянов из Горьковского района сообщил, что машины подоспели очень вовремя:

- Переполнен чувством радости за себя и своих коллег, за отдел охотничьего хозяйства. За всю историю охотинспекции Омской области никогда не было такого обновления автопарка. Техника служит в очень тяжелых условиях: кругом бездорожье, лесостепь, степь, тайга. На сегодняшний день для такой работы, как у нас в угодьях, пока нет лучшей машины, чем УАЗ «Hunter». Она надежная, крепкая, выносливая.