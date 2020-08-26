Названа дата заседания оперштаба, на котором могут отменить все коронавирусные ограничения в Омске

Количество заболевших за сутки резко снижается. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске неожиданно заговорили об отмене всех ограничений, связанных с коронавирусом. В последние дни число заразившихся резко снизилось. Вместо привычных 100 случаев в последние сутки не набирается больше 50. А сегодня впервые с весны зафиксировали всего лишь 15 новых зараженных.

Власти подумывают отменить все ограничения. Об этом заявил замглавы омского оперштаба, министр труда и соцразвития Владимир Куприянов.

- Есть ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий и работой общепита. Но хочу отметить, что ситуация меняется в лучшую сторону, в том числе меняется коэффициент распространения заболеваемости. Мы приблизились к коэффициенту 0,5. И я думаю, что в ближайшее время будем рассматривать на заседании оперштаба дальнейшие действия по функционированию в целом на территории Омской области всех предприятий и организаций, - сказал Куприянов.

По информации омского правительства, следующее заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией пройдет 27 августа.