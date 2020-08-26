Райффайзенбанк: каждый четвертый россиянин хотел бы оформить ипотеку удаленно

Каждый четвёртый россиянин хотел бы оформить ипотеку онлайн, а каждый пятый мечтает потратить на сделку не более часа, показало исследование Райффайзенбанка. В онлайн-опросе приняли участие более трёх тысяч жителей 11 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург, которые в ближайшие пять лет планируют покупку недвижимости. Это мужчины (45%) и женщины (55%) преимущественно старше 35 лет. Ежемесячный доход большинства респондентов составляет от 30 до 60 тыс. руб.

Большинство (68%) опрошенных планируют покупку недвижимости в ипотеку и отдают предпочтение новостройкам. 67% доверяют только личному просмотру квартиры. Треть же готовы выбирать будущее жильё на сайтах-агрегаторах объявлений.

Согласно опросу Райффайзенбанка, каждый четвёртый россиянин хотел бы оформить ипотеку онлайн. При этом 17% готовы провести сделку полностью удалённо, а 8% предпочли бы встретиться с представителем банка для подписания документов. Большинство (75%) же собирается посетить отделение банка и оформить всю сделку там.

59% респондентов не хотели бы оформить ипотеку онлайн, поскольку считают, что удаленное проведение сделки небезопасно. Для 30% респондентов это просто непонятный процесс.

Безопасность обработки персональных данных — ключевой критерий для 74% респондентов. Для 73% важно отсутствие возможностей для мошенничества с закладной. Для каждого второго в приоритете удобство сервиса онлайн-оформления сделки.

Каждый пятый россиянин хотел бы потратить на оформление квартиры не более часа, при этом 26% опрошенных готовы ждать завершения сделки несколько дней. 47% считают нормальным, если оформление занимает до четырёх часов.

При этом застройщику и банку 63% россиян готовы доверить регистрацию закладной, 44% — оформление страховки, а каждый третий — внесение изменений в закладные.