В Омской области от коронавируса умер 171 человек

За сутки от коронавируса в Омской области умерли еще четыре человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на резкое снижение количества новых подтвержденных случаев коронавируса – за сутки в регионе их выявили всего 15 – смертность от COVID-19 продолжает оставаться высокой.

По данным областного минздрава, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента. В общей сложности жертвами ковида с начала пандемии в регионе стал уже 171 местный житель с положительными тестами на ковид.

Также сообщается, что за сутки новых зараженных обнаружили только в Омске (12 случаев) и в двух районах области – Омском (2) и Исилькульский район (1). Продолжают находиться под наблюдением медиков 1 093 человека, сняты с медицинского наблюдения 50 664 человека. В омских лабораториях проводятся исследования на COVID-19, за последние сутки проведено 2 399 тестов, за весь период – 407 649.