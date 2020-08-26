За сутки в Омске выявили всего 15 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в Омской области выявили только 15 новых зараженных ковидом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Буквально за 1,5 недели Омская область перебралась из десятки регионов с самым высоким суточным приростом по ковиду в десятку с самым низким. Сейчас наш регион занимает в списке восьмое место с конца.

Согласно данным федерального Информационного центра по коронавирусу на 26 августа, в Омской области за сутки выявили всего 15 новых зараженных. То есть, после целого месяца, когда списки ежедневно пополнялись более чем на сотню новых фамилий, область вернулась к цифрам конца весны. Буквально за полторы недели статистика по выявленным случаям практически рухнула.

Также сообщается, что 78% заболевших омичей уже полностью выздоровели.

Вероятно, все это предрешит исход предстоящего в четверг, 27 августа, заседания регионального оперштаба по коронавирусу. С большой долей вероятности, наконец, разрешат работу в обычном режиме для заведений общепита. Напомним, сейчас в Омске открыты только летние веранды ресторанов и кафе.