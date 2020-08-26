Директором департамента жилищной политики Омска назначена Елена Мацкевич. Чего от этого ждать?

Елена Мацкевич стала новым директором департамента жилищной политики. Фото: администрация города Омска

В начале августа свой пост покинула директор департамента жилищной политики Светлана Шенфельд. Уход опытной чиновницы стал для всех неожиданностью. Сразу после этого исполняющей обязанности главы департамента стала Еленна Гончаренко, заместитель Шенфельд. Оказалось, это назначение было временной мерой.

Сегодня мэр Омска, Оксана Фадина, официально назначила на пост директора Елену Мацкевич, которая тоже работала в департаменте жилищной политики с 2012 года. Общий стаж работы чиновницы в мэрии более 15 лет и все это время она была связана со строительной отраслью. Сейчас эксперты гадают, чего от этого ждать и будут ли большие кадровые перестановки в ведомстве.